انت الان تتابع رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن عن رحيل هيريرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٣ ص
أندير هيريرا
أكد مانشستر يونايتد رحيل متوسط ميدانه أندير هيريرا بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي عقد اللاعب الإسباني وفشل في التوصل إلى اتفاق مع إدارة الشياطين الحمر لتمديد تعاقده، ومن المتوقع أن ينضم هيريرا إلى صفوف باريس سان جيرمان مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، وأتى فشل هيريرا في تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد إلى كونه سيبلغ من العمر 30 عامًا في شهر أغسطس المقبل، وطلب تجديد تعاقده مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، وهو ما رفضه المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
وانضم هيريرا إلى مانشستر يونايتد في عام 2014، ونجح في الفوز مع الشياطين الحمر بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية. ووجه هيريرا رسالة إلى جماهير مانشستر يونايتد عبر مقطع فيديو قائلًا: "دائمًا ما سيوجد اللون الأحمر في قلبي، أدركت ذلك منذ اللحظة الأولى التي لعبت فيها هنا،
ووجه هيريرا رسالة إلى جماهير مانشستر يونايتد عبر مقطع فيديو قائلًا: "دائمًا ما سيوجد اللون الأحمر في قلبي، أدركت ذلك منذ اللحظة الأولى التي لعبت فيها هنا، وفي اللحظة الأولى التي ارتديت فيها قميص النادي".
وأضاف الإسباني: "يملك الجماهير الآلاف الذين يحترمون ويتذكرون كل اللاعبين الذين قدموا كل ما لديهم من أجل النادي، شعرت بالفخر عندما هتفت الجماهير باسمي، وأننى كنت جزءا من تاريخ النادي".
وواصل: "عرفت قيمة النادي في كل مرة لعبت فيها سواء ربحنا أو خسرنا، سأتذكر دائمًا كل المباريات الـ200 التي لعبتها مع مانشستر يونايتد، فهذا هو أعظم فريق في إنجلترا، شكرًا على تلك السنوات الخمس الرائعة".
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