انت الان تتابع زيدان: عدم وصول برشلونة إلى النهائي لا يجعلنا أفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
زين الدين زيدان
تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في جميع الاتجاهات، قبل مواجهة ريال سوسييداد، المقرر إقامتها غدًا الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب أنويتا، بقيادة الحكم خوان مارتينيز مونويرا، ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الذهاب الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة، على ملعب سانتياجو برنابيو، شهد سقوط الفريق الملكي بهدفين نظيفين أحرزهما ويليان خوسي دي سيلفا وروبن باردو، وكان يدرب الميرينجي حينها سانتياجو سولاري.
وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "وجودك بوضعية جيدة في الدوري يسمح لك أن تكون جيدًا في دوري الأبطال، وجميع الألقاب مهمة". واستكمل: "عدم وصول برشلونة إلى نهائي دوري الأبطال لا يجعل موسمنا أفضل، ولن يسلب أحد ما فعلناه في دوري الأبطال، لقد فزنا بالعديد من الألقاب بالكثير من الصعوبات وهذا
واستكمل: "عدم وصول برشلونة إلى نهائي دوري الأبطال لا يجعل موسمنا أفضل، ولن يسلب أحد ما فعلناه في دوري الأبطال، لقد فزنا بالعديد من الألقاب بالكثير من الصعوبات وهذا هو السبب في أننا نقدّر إنجازنا كثيرًا".
وأضاف مدرب ريال مدريد: "ما فعله فالفيردي حتى الآن يبدو لي هائلاً، لا يمكننا الشك في مهنية عمله، وأحيانًا أرى الأشياء وأقول جيد، ومن الصعب للغاية الفوز بدوري الأبطال. نعلم أن الأمر كان معقدًا للغاية. لقد فزنا بأربعة من أصل خمسة".
وواصل: "نريد أن نرتقي إلى طموحات الجماهير للموسم المقبل، وتاريخ هذا النادي سوف ينمو دائمًا وفي العام المقبل سيكون لدينا الكثير من التطلعات في الفوز بالعديد من البطولات".
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