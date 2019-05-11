شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير «فايلر» يحدد البرنامج التأهيلي لثنائي الأهلي «سمير» و«نيدفيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تقرير طبي من البروفسيور الألماني فايلر، الذي أجرى جراحة غضروف الركبة لكريم نيدفيد، لاعب الفريق، كما أشرف على برنامج تأهيل سعد سمير، مدافع الفريق، في ألمانيا.

وشهد التقرير شرحاً تفصيلياً لحالتي الثنائي في الوقت الحالي والخطوات العلاجية والتأهيلية التي قطعها في ألمانيا خلال فترة تواجدهما سويا هناك قبل عودتهما مؤخرًا، بجانب التطرق إلى الفترة الحالية بعد عودة الثنائي إلى القاهرة، ومع بدء تنفيذ برنامجهما العلاجي والتأهيلي داخل النادي على هامش مران الفريق الجماعي اليومي.