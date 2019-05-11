شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني خاص لتجهيز لاعبي الأهلي لمواجهات مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وضع أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية في الأهلي، برنامجًا خاصا لتجهيز اللاعبين لاستكمال مشوار مسابقة الدوري خاصة أن الفريق أمامه مواجهات حاسمة في رحلة الحفاظ على اللقب.

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وحرص أليخاندرو على التنسيق مع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، بشأن الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة التي سيحصل عليها اللاعبون هذا الشهر الذي يشهد خوض 3 منافسات قوية في الدوري بجانب لقاء سموحة المقرر له العاشرة مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

وينتظر الأهلي مواجهة انبي يوم 18 مايو الجاري قبل مواجهة الإسماعيلي يوم 22 من الشهر ذاته ثم مواجهة المقاولون يوم 28 مايو الجاري.

ويتطلع الجهاز الفني للحفاظ على اعلى معدلات اللياقة البدنية للاعبين وذلك من خلال التدريبات الاستشفائية التي يحصل عليها اللاعبون عقب خوض المباريات بجانب الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة التي تشهدها التدريبات اليومية.