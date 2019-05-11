شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك.. ورسائل نارية إلى رئيس نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، والجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، لتقديم التهنئة لهم على الصعود لنهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وأكد رئيس الزمالك، خلال الجلسة أن العلاقة التي تربطه بالسويسري كريستيان جروس أكثر من مميزة، وقائمة على الاحترام المتبادل، وكل ما يشاع عن وجود خلافات ومشاكل لا أساس له من الصحة على الإطلاق، ويهدف إلى افتعال الأزمات داخل الزمالك.

وأضاف رئيس الزمالك، أن السويسري مدرب يمتاز بالشخصية القوية، وليس من نوعيه المدربين الذين يعشقون الهزار، وملامح وجه يغلب عليها الجدية والصارمة، وللأسف هناك من يستغل ذلك للحديث عن استيائه من الجلسات التي يعقدها معه، وهو كلام من وحي الخيال لإثارة أزمة داخل الفريق.

وأكد مرتضي منصور، كريستيان جروس مدرب محترم، وقاد فرق كبرى، والعلاقة بيني وبينه، قوية، في ظل النتائج الرائعة التي يحققها مع الزمالك الفترة الأخيرة، بفضل ربنا ثم مجهود الجهاز واللاعبين الرجال، أقول للمتربصين، ابعدوا عن الزمالك.

وأضاف موجها حديثه للاعبين: «أنا قلت من قبل، أن هدف أوباما في بترو أتلتيكو الأنجولي، سيكون كلمة السر في الفوز بالبطولة، وكذلك هدف حميد أحداد في العودة بأنجولا، وأيضا هدف كهربا في النجم الساحلي، جميع اللاعبين رجال، مدبولي ليس للبيع، ولن نوافق على أي عروض لبيعه، جنش قدم مباراة ممتازة، وعندما طرد رجولتكم لم تجعل أي كرة تصل إلى مرمى عمر السعيد».

Advertisements

وأكمل: «عبدالله جمعة اكتشاف مستر جروس، حتى إذا لم يحصل على أي بطولة يكفيه اكتشاف عبدالله جمعة أفضل ظهير أيسر في مصر، رغم قصر قامته، وتغيير مركزه، عنتر رغم عدم خوضه للمباريات إلا أنه راجل، وعمر السعيد، لديه هدفا عالمي في البطولة باتحاد طنجة، وكان له دورا رائعا أمام النجم الساحلي، إذ كان محطة قوية».

ووجه مرتضي منصور، رسالة لرئيس نهضة بركان المغربي عن طريق حميد أحداد وخالد بوطيب: «الزمالك مش الصفاقسي، نتعامل مع الشعب المغربي بمنتهى الاحترام والأدب، ما حدث مع الصفاقسي عيب، ليس من سمات أخلاق المغاربة، عيب أن يتم ضرب جرس إنذار الساعة 5 الفجر، اللي هيتعمل هناك، هنعمله هنا في مصر، سواء باحترام وكرم وضيافة، إنما شغب وحركات لا تليق بشعب المغرب، هنتعامل نفس المعاملة، ما حدث في مباراة الصفاقسي والنهضة مهزلة تحكيمية، ولن نصمت في حال حدوث أي شئ في المغرب».

وتطرق رئيس القلعة البيضاء للحديث مع أيمن حفني قائلا له: «لن ترحل عن الزمالك، ودورك قادم لا محالة، لا يمكن أن نلاعب 22 لاعبا في المباراة، ولكن حتما دورك سيأتي، طارق حامد كالعادة كنت راجل وقائد بجد، مثل حازم إمام.

وجه مرتضى منصور، الشكر للجهاز الفني وللاعبين والجهاز الطبي، وإسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة، وأحمد مرتضى، وكذلك أمير عزمي مجاهد وأيمن عبدالعزيز.

واختتم منصور حديثه قائلا: «أمامنا 180 دقيقة، سنطير إلى المغرب بطائرة خاصة، ورجاء خاص من رئيس نهضة بركان من فضلك لا تسيئ إلى المغرب بالأفعال الصبيانية، بالنسبة للاعبين، نثق فيكم، لم نبخل عليكم بأي شيء، صرفنا المكافآت لجميع اللاعبين سواء لعب أو ملعبش سافر أو مسافرش».

وظهر جروس مداعبا رئيس الزمالك في الجلسة، بطلبه لصرف مكافأت للجميع، بعد التأهل إلى نهائي الكونفيدرالية.