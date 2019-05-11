شكرا لقرائتكم خبر عن «الباطن» يختتم تحضيراته للقاء «أحد».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) ⁦@almateb1⁩ اختتم فريق نادي الباطن تحضيراته الأخيرة لمواجهة أحد، اليوم ( السبت )في الجولة 29 من دوري كأس الأمير اختتم فريق نادي الباطن تحضيراته الأخيرة لمواجهة أحد، اليوم ( السبت )في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأجرى الفريق تدريبه الأخيرة مساء أمس (الجمعة) على ملعبه، حيث اشتمل التدريب الأخير على العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة واختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها الكابتن سيبيريا الطريقة التي سينتهجها في المواجهة. على الجانب الأخر قررت إدارة نادي الباطن، شراء كافة التذاكر المخصصة لجماهير السماوي في اللقاء الذي يجمع الباطن بشقيقه أحد اليوم (السبت) في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستقام على ملعب النادي.



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