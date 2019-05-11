أحداد دليل الزمالك للتجسس على المغاربة...

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جدة - عمرو شويل استعان الجهاز الفنى للزمالك بالمغربى حميد أحداد لاعب الفريق الأبيض لجمع المعلومات اللازمة عن نهضة البركان المغربى منافس الأبيض فى الدور النهائى لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، فى المباراتين التي ستجمع الفريقين يومى 19 و25 من شهر مايو الجارى. ويرغب الزمالك فى معرفة معلومات عن الفريق والمدينة التى يقطن بها نهضة البركان. Advertisements وعلى الفور حذر أحداد الجهاز الفنى للزمالك من من قوة المنافس وامتلاكه جمهور شرس وحماسي للغاية. واستعان الزمالك بأحداد لأنه كان يلعب فى الدورى المغربى خلال السنوات الأخيرة بعكس خالد بوطيب الذى كان يعيش فى فرنسا ومحترف خارج الدورى المغربى، ولا يملك معلومات كافية عن منافس الزمالك.

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