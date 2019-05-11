شكرا لقرائتكم الأهلى ضد سموحة .. لاسارتى يعتمد على تشكيل النجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى على خوض مباراة سموحة بنفس التشكيل الذى خاض به مباراته الأخيرة أمام نجوم إف سي.
تشكيل الأهلى المتوقع يضم كل من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وأحمد فتحى فى خط الدفاع، وعمرو السولية وحمدى فتحى وصالح جمعة فى خط الوسط، وحسين الشحات كجناح أيمن، ورمضان صبحى كجناح أيسر، ووليد أزارو فى خط الهجوم.
تقام مباراة الأهلى وسموحة فى العاشرة مساء اليوم السبت، على استاد بترسبورت ضمن منافسات الجولة 32 للدورى الممتاز.
ويخوض الأهلى مباراة الليلة مُحتلاً صدارة ترتيب الدورى برصيد 67 نقطة، بعدما فاز فى الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين، فى حين يحتل سموحة بقيادة حسام حسن المركز العاشر برصيد 35 نقطة.
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