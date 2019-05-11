شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي..لاسارتي يطمئن على عمرو جمال وتقرير ألمانى لنيدفيد وسعد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اطمأن الأرجويانى مارتن لاسارتى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على برنامج تأهيل عمرو جمال مهاجم الفريق الذي يعاني من الإصابة في العضلة الأمامية.

وقطع عمرو خطوات كبيرة في طريق العودة إلى التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته للتدريبات، حيث يؤدي اللاعب تدريبات تأهيلية في الجيم يوميا ويقوم بالجري حول الملعب لتجهيزه مستقبلا.

فيما حصل الجهاز الفني للأهلى على تقرير طبي من البروفسيور الألماني فايلر الجراح الذى أجرى غضروف الركبة للاعب كريم نيدفيد وأشرف أيضا على تأهيل سعد سمير مدافع الفريق في ألمانيا، حيث يعاني اللاعب من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.

وشهد التقرير شرحا تفصيليا لحالتي الثنائي حاليا والخطوات العلاجية والتأهيلية التي قطعها في ألمانيا قبل عودتهما مؤخرًا وكذلك بدء تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي داخل النادي.

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وفى سياق أخر وضع اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالأهلى برنامجا خاصا لتجهيز اللاعبين، لاستكمال مشوار مسابقة الدوري، خاصة أن الفريق امامه مواجهات حاسمة في رحلة الحفاظ على اللقب.

وحرص على التنسيق مع لاسارتي المدير الفني للفريق بشأن الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة التي سيحصل عليها اللاعبون الشهر الحالى .