شكرا لقرائتكم جنش يطلب مرافقة الزمالك للمغرب رغم الإيقاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب محمود جنش حارس مرمى الزمالك مرافقة بعثة فريقه خلال المغرب لمواجهة نهضة البركان المغربى فى ذهاب الدور النهائى لبطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم 19 مايو الجارى.
ورغم إيقاف جنش بسبب طرده فى مباراة الإياب بالدور قبل النهائى ضد النجم الساحلى إلا أنه يرغب فى السفر رفقة فريقه لمؤازرة زملائه من المغرب ورفض البقاء فى مصر.
ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفني للزمالك موقف جنش من السفر مع البعثة البيضاء للمغرب من عدمه.
ورفض كاف احتجاج الزمالك على إيقاف جنش وهو ما يتأكد غياب الحارس الأساسى عن ذهاب النهائى الإفريقى.
كانت هذه تفاصيل خبر جنش يطلب مرافقة الزمالك للمغرب رغم الإيقاف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.