شكرا لقرائتكم جنش يطلب مرافقة الزمالك للمغرب رغم الإيقاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب محمود جنش حارس مرمى الزمالك مرافقة بعثة فريقه خلال المغرب لمواجهة نهضة البركان المغربى فى ذهاب الدور النهائى لبطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم 19 مايو الجارى.

ورغم إيقاف جنش بسبب طرده فى مباراة الإياب بالدور قبل النهائى ضد النجم الساحلى إلا أنه يرغب فى السفر رفقة فريقه لمؤازرة زملائه من المغرب ورفض البقاء فى مصر.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفني للزمالك موقف جنش من السفر مع البعثة البيضاء للمغرب من عدمه.

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ورفض كاف احتجاج الزمالك على إيقاف جنش وهو ما يتأكد غياب الحارس الأساسى عن ذهاب النهائى الإفريقى.