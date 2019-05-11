شكرا لقرائتكم إحالة 5 حكام للجنة الانضباط لتطاولهم على عصام عبد الفتاح بالفيس بوك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، إحالة 5 حكام للجنة الإنضباط بسبب تطاولهم على لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح على وسائل التواصل الاجتماعى. والحكام الذين تمت إحالتهم للجنة الإنضباط هم صالح سلامة وأحمد مقبل وعدى إبراهيم مدبولى وأحمد نظير وإكرامى سالم. يذكر أن لجنة الحكام سبق وقررت إحالة هؤلاء الحكام للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للجنة. Advertisements

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