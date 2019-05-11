شكرا لقرائتكم أكلات الرياضيين المفضلة.. عماد متعب: أحب محشى الكرنب جدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نجم النادى الأهلى السابق عماد متعب، إن أكلتى المفضلة هى "محشى الكرنب"، وأفضل أن يكون أول موائد رمضان دائما.

عماد متعب، الشهير بالقناص وأحد أمهر مهاجمى الكرة المصرية على الإطلاق وصاحب أرقام قياسية كبيرة مع النادى الأهلى ومنتخب مصر وكان متعب قد أعلن اعتزاله العام الماضى، وكان قد بدأ مسيرته الكروية كلاعب بنادى بلبيس الرياضى حتى سن 12 سنه ثم انضم لناشئى النادى الأهلى المصرى فى سن 13 عام ثم صعد للعب فى الفريق الأول، وهو أحد نجوم المنتخب الذين توجوا بلقب كأس الأمم الأفريقية فى الثلاث بطولات المتتالية فى 2006، 2008، 2010 قبل أن يعتزل دوليًا فى عام 2015.