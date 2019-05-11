شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالإسماعيلى: نحاول تخفيف ضغوط اللاعبين قبل مواجهة الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجع صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى سبب تراجع نتائج الدراويش فى مسابقة الدوري لوجود ضغوط عصبية شديدة على اللاعبين.

وقال مدير الكرة بالإسماعيلى فى تصريحات : "الالتزام بين اللاعبين موجود والقتال فى الملعب فى تصاعد مستمر ولكن كثرة الضغوط العصبية تؤثر على حالة اللاعبين فى المستطيل الاخضر ، مضيفا : " نسعى لإزالة الضغوط حول اللاعبين قبل المواجهة المقبلة أمام الداخلية التى تعد حاسمة للغاية ".

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ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الداخلية الجمعة المقبلة على ستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام .

وفشل الاسماعيلى فى الفوز على الانتاج الحربى وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة أمس الجمعة ليحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة ولديه مباراتين مؤجلتين .