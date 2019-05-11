شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالإسماعيلى: نحاول تخفيف ضغوط اللاعبين قبل مواجهة الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أرجع صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى سبب تراجع نتائج الدراويش فى مسابقة الدوري لوجود ضغوط عصبية شديدة على اللاعبين.
وقال مدير الكرة بالإسماعيلى فى تصريحات : "الالتزام بين اللاعبين موجود والقتال فى الملعب فى تصاعد مستمر ولكن كثرة الضغوط العصبية تؤثر على حالة اللاعبين فى المستطيل الاخضر ، مضيفا : " نسعى لإزالة الضغوط حول اللاعبين قبل المواجهة المقبلة أمام الداخلية التى تعد حاسمة للغاية ".
ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الداخلية الجمعة المقبلة على ستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام .
وفشل الاسماعيلى فى الفوز على الانتاج الحربى وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة أمس الجمعة ليحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة ولديه مباراتين مؤجلتين .
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