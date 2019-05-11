شكرا لقرائتكم المقاولون فى صراع شرس مع المصري نحو المربع الذهبي بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المربع الذهبي فى الدورى العام ، والمركز الرابع أصبح هو الأمل الأهم للاعبى المقاولون العرب وجهازهم الفنى بقيادة عماد النحاس، بعدما حققوا الفوز برباعية مقابل هدف على الجونة ليقتنص الفريق 3 نقاط غالية الموسم .

المقاولون العرب رفع رصيده إلى 47 نقطة بجدول مسابقة الدوري العام بفارق نقطة وحيدة عن النادي المصرى البورسعيدى صاحب المركز الرابع .

وصرف مجلس إدارة المقاولون مكافآت مالية للاعبين وطالبهم بالفوز لاحتلال المركز الرابع للعودة من جديد للمشاركة فى البطولات القارية.

وفى سياق مختلف بدأ طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق فى المرحلة الثانية من العلاج الطبيعى تمهيدا للعودة للملاعب لقيادة الخط الهجومى للذئاب.

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وتعرض طاهر للإصابة في غضروف الركبة خلال مشاركته في تدريبات الفريق، بعدما دخلت مفاوضات الأهلي مع مهاجم المقاولون العرب مراحل متقدمة .