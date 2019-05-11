شكرا لقرائتكم مفاجأة .. الانتاج الحربى آخر من يعلم بتأجيل مباراته أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أندهش خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى من موافقة اتحاد الكرة على تأجيل مباراة فريقه أمام الزمالك دون علمه بأى شىء، مؤكدا أن فريقه آخر من يعلم بقرار تأجيل المباراة . وتساءل مهدى فى تصريحات : " لماذا لم يتواصل معنا مسئولى اتحاد الكرة أو الزمالك لمعرفة رأينا قبل إتخاذ القرار؟ ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربى : " لا أعلم ماذا نفعل بعدما قمنا بحجز الفندق واخطار اللاعبين بوجود مران هل نستمر أم نلغى كل هذا طالما لم يخطرنا أحد بتأجيل المباراة وأنا لا أعلم التاجيل إلا من وسائل الاعلام", Advertisements وأعلن رئيس الزمالك عبر وسائل الإعلام موافقة إتحاد الكرة على تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لانشغال الأبيض بنهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربى 19 مايو القادم.

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