لأول مرة.. لقبا قارة أوروبا من نصيب إنجلترا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت 4 فرق إنجليزية إلى النهائيات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخ البطولات القارية، إذ يواجه ليفربول توتنهام في نهائي دوري الأبطال، وأرسنال وجها لوجه أمام تشيلسي في ختام الدوري الأوروبي.

وتعد هذه ثاني مواجهة إنجليزية في نهائي دوري الأبطال بعد موقعة موسكو بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في 2008 التي انتهت لصالح الشياطين الحمر بركلات الترجيح.

وتعود آخر مواجهة إنجليزية في نهائي الدوري الأوروبي، إلى موسم 1971 – 1972 بين وولفرهامبتون و توتنهام الذي فاز في النهاية عندما كانت المسابقة تعرف بكأس الاتحاد الأوروبي. وسيقود الختام الإنجليزي مدربون غير بريطانيين،، حيث سيضم نهائي مدريد الألماني كلوب وهو يواجه الأرجنتيني بوكيتينو، وكلاهما يبحث عن أول تتويج له مع فريقه.

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وفي باكو الأذربيجانية يتواجه الإيطالي ساري مع الإسباني أوناي ايمري وهو الذي يظهر لرابع مرة بالنهائي بعد ثلاث مرات سابقة مع إشبيلية توج في جميعها بالكأس.

واحتوت التشكيلات الأساسية للأندية الأربعة خلال مباراتي قبل النهائي على 8 لاعبين يحملون الجنسية الإنجليزية فقط من أصل 44 في الميدان، أي بنسبة 17% فقط. ويملك ليفربول ثلاثة إنجليز أساسيين ومثلهم في توتنهام ولاعب وحيد في تشيلسي وآخر في أرسنال، كما أن تشكيلة الفرق لا تضم أي حارس إنجليزي .

وسيتواجد 9 لاعبين إنجليز شاركوا في مونديال روسيا، في النهائيين الأوروبيين، والحصة الأكبر لنادي توتنهام الذي يلعب فيه 5 لاعبين مقابل 2 لليفربول ومثلهما في تشيلسي فيما لم ينجح أرسنال في تقديم لاعب للمنتخب في المونديال الماضي.