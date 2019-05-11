كوري يقود ووريرز لنهائي الغربية بـ33 نقطة في شوط واحد

اسماء السيد - فرض ستيفن كوري نفسه نجما أوحد في غياب زميله كيفن دورانت، وقاد فريقه غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين، الى نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على حساب هيوستن روكتس، من خلال الفوز في المباراة السادسة.

وعلى ملعب هيوستن، تفوق غولدن ستايت الجمعة 118-113، ليحسم سلسلته ضد روكتس في الدور نصف النهائي للمنطقة 4-2 (من سبع مباريات ممكنة)، ويبلغ نهائي المنطقة للمرة الخامسة تواليا، علما بأنه توج بلقب الدوري ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة.

وهي المرة الثانية تواليا يقصي فيها ووريرز منافسه روكتس ونجمه جيمس هاردن من نصف نهائي المنطقة الغربية في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" لدوري المحترفين (4-صفر في نصف نهائي الموسم الماضي). وأتى فوز الجمعة بفضل تسجيل كوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين، كل نقاطه الـ33 في الشوط الثاني، لتميل الكفة بشكل كبير لصالح فريقه.

وقال كوري بعد الفوز "أدركنا في مرحلة معينة أننا سنحصل على فرصة لسرقة (الفوز في) هذه المباراة، وهذا ما قمنا به" على ملعب هيوستن.

وبات غولدن ستايت ثاني فريق يبلغ نهائي منطقته (نصف نهائي الدوري) بعد ميلووكي باكس الذي حجز أول مقعد في نهائي المنطقة الشرقية على حساب بوسطن سلتيكس. وسينتظر كل من ميلووكي وغولدن ستايت، الفائز في السلسلتين المتبقيتين في نصف نهائي كل منطقة، أي تورونتو رابتورز أو فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (يتعادلان 3-3 في نصف نهائي الشرقية)، ودنفر ناغتس أو بورتلاند ترايل بلايزرز في الغربية (يتعادلان في السلسلة بالنتيجة ذاتها أيضا).

وأتى فوز غولدن ستايت بالأمس في غياب أفضل لاعب في النهائي مرتين كيفن دورانت الذي تعرض لإصابة في ربلة الساق اليمنى في المباراة الخامسة. وأكد مدرب الفريق ستيف كير الخميس بعد الفحوص التي أجريت للاعبه الذي يحقق معدلا وسطيا من 34,2 نقاط في كل مباراة في الـ "بلاي أوف" هذا الموسم، أن دورانت لن يتمكن من المشاركة في ما تبقى من السلسلة ضد هيوستن، لكن إصابته ليست على قدر من الخطورة سيحول دون عودته في مرحلة لاحقة بحال بلوغ فريقه النهائي.

وعلق كوري على غياب دورانت بالقول "نفتقد لاعبنا لكننا نعرف أنه سيعود (...) خلال كل البلاي أوف كان هو أفضل لاعب في الدوري ومكننا من التقدم. أقل ما يمكننا القيام به هو العبور الى الدور المقبل من أجله".

ولم يحدد غولدن ستايت ما اذا كان دورانت سيتمكن من العودة في المباراة الأولى من نهائي المنطقة الغربية، والمقررة الثلاثاء المقبل.

واعتبر لاعب ووريرز درايموند غرين أن على فريقه التأقلم للفترة المطلوبة مع غياب دورانت (30 عاما) الذي انضم الى صفوفه في العام 2016.

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وأوضح "في العديد من المراحل (خلال المباراة) وجدنا أنفسنا أمام الحاجة الى رفع الإيقاع (...) مع كيفن، كان يمكنك أن تشعر بالاسترخاء بعض الشيء لإدراكك أنه يمكنك تمرير الكرة إليه وهو سيهتم بالتسجيل".

- كوري المنقِذ -

وبدا تأثير دورانت واضحا على الفريق في المراحل الأولى من المباراة السادسة ضد هيوستن، لاسيما في الشوط الأول في ظل عدم تمكن كوري من تسجيل أي نقطة. وساد التعادل في مراحل عدة، وكان الفارق الأكبر الذي تمكن أحد الفريقين من خلقه هو ثماني نقاط (غولدن ستايت).

لكن كوري أخذ زمام المبادرة على عاتقه في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل كل نقاطه الـ33، ومنها 23 نقطة في الربع الأخير (من أصل 36 نقطة في هذا الربع لفريقه).

وخاض الفريقان مباراة متكافئة في الأرباع الثلاثة الأولى، اذ انتهى الأول 28-27 لصالح روكتس، والثاني 30-29 لصالح ووريرز، والثالث 30-25 لصالح الفريق المضيف هيوستن. لكن الربع الأخير كان الحاسم في مسار اللقاء، وأنهاه ووريرز لصالحه 36-26.

وشدد كوري الذي أضاف الى نقاطه خمس متابعات وأربع تمريرات حاسمة، على أن زملاءه كانوا يحفزونه طوال مراحل المباراة ويؤكدون له أنه سيستعيد قدرته على التسجيل "وفي الربع الأخير كان الأمر مذهلا".

وتابع اللاعب الذي سجل أربع رميات ثلاثية من 11 محاولة، و11 رمية حرة ناجحة من أصل 11 (منها ثماني رميات في الثواني الـ30 الأخيرة)، "قلت لنفسي إن البقاء على أرض الملعب وخوض دقائق متسقة سيتيح لي القيام بأمر ما. أمسية كهذه لا تحصل من دون ثقة بالنفس وفيض من الإيجابية من الناس المحيطين بي".

وإضافة الى كوري، ساهم كلاي طومسون بـ27 نقطة منها محاولة ثلاثية ناجحة قبل 36 ثانية من النهاية، وسعت الفارق مع هيوستن الى ست نقاط. لكن الفريق المضيف تمكن من العودة الى فارق النقاط الثلاث (113-116) قبل 3,6 ثوانٍ من النهاية بفضل ثلاثية أوستين ريفرز، لكن الأفضلية في الثواني المتبقية كانت لووريرز لاسيما مع تسجيل كوري محاولتين ناجحتين من خط الرميات الحرة بعد خطأ ارتكبه عليه هاردن.

وكان الأخير أفضل مسجل في فريقه مع 35 نقطة وثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة، بينما أضاف زميله كريس بول 27 نقطة و11 متابعة وست تمريرات حاسمة، في أفضل مباراة يقدمها في هذه السلسلة.