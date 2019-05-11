شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل ينجح سموحة فى إيقاف انتصارات الأهلي بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق سموحة ضيفاً ثقيلاً على النادى الأهلى فى العاشرة مساء اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدورى العام.. ويخوض الأهلي مواجهة الليلة مُحتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 67 نقطة، بينما يقبع سموحة فى المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة، وتحظى المباراة بأهمية كبرى للفريقين فى ظل حاجتهما الملحة إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث.

س: ما سبب قوة المباراة؟

ج: يرغب كل فريق فى تحقيق الفوز بسبب وضع كل منهما فى جدول المسابقة، فالأهلى يقاتل من أجل التتويج بالدورى بعد وداع البطولتين العربية والأفريقية، ويسعى للفوز فى كل مبارياته المتبقية فى الدورى لحسم الدرع، بينما يتواجد سموحة فى منطقة الخطر ويحتاج لكل نقطة من أجل البقاء فى دورى الأضواء والشهرة.

س: ماذا يفعل حسام حسن مدرب سموحة أمام الأهلى؟

ج: عادة ما تشهد مباريات الأهلى أمام أى فريق يدربه حسام حسن حالة من الندية والقوة والإثارة، بفضل الحماس الشديد الذى يبثه العميد فى نفوس لاعبيه، وسبق وحقق حسام حسن الفوز على الأهلى 5 مرات مع الأندية التى يقوم بتدريبها، حيث فاز مع المصرى على الأحمر 3 مباريات ومع بيراميدز والاتحاد السكندرى.

Advertisements

س: هل يعانى سموحة من غيابات أمام الأهلى؟

ج: لا يعانى سموحة من غيابات قبل مباراة الأهلى، باستثناء اللاعب كريم يحيى المعار من الأحمر، ويوجد بند فى عقده يمنعه من المشاركة فى أمام ناديه الأصلى.

س: هل يستطيع سموحة إيقاف انتصارات الأهلى؟

ج: حقق سموحة الفوز فى 7 مباريات حتى الآن، وخسر 14، وتعادل فى عشر مواجهات، وبشكل عام فالفريق ليس فى أفضل حالاته، إلا أن المفاجآت تبقى واردة فى كرة القدم.

ج: فاز الأهلى فى مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه نجم الفريق على معلول.