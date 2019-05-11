سوبر كورة.. إحالة 5 حكام للجنة الانضباط لتطاولهم على عصام عبد الفتاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إحالة 5 حكام للجنة الانضباط بسبب تطاولهم على لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح على وسائل التواصل الاجتماعى. Advertisements

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