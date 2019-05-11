شكرا لقرائتكم خبر عن أميرو يقدم استقالته من مجلس الإسماعيلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتقدم مصطفى أميرو، عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، باستقالته بشكل رسمى غداً الأحد للجهة الإدارية. أعلن عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى "تحت السن" مصطفى أميرو نجل الراحل أميرو درويش استقالته من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك". Advertisements وكان أميرو قد لوح بالاستقالة اكثر من مرة فى الشهور الماضية بسبب الاعتراض على سياسات رئيس النادى الاسماعيلى فى الانفراد بالقرارات. وذهب أميرو لتقديم استقالته لمجلس الإسماعيلى وفوجئ بعدم وجود ختم فى النادى فحرص على إرسال الاستقالة بالبريد.

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