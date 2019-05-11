لاسارتى يتابع تطورات تأهيل غزال الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على آخر تطورات برنامج تأهيل عمرو جمال مهاجم الفريق الذى يعانى من الإصابة فى العضلة الأمامية.
واطلع لاسارتى على على سير البرنامج التأهيلى للاعب بعدما قطع عمرو خطوات كبيرة فى طريق العودة إلى التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته للتدريبات.
ويؤدى عمرو جمال تدريبات تأهيلية في الجيم يوميا بجانب تدريبات الجري حول الملعب لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
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