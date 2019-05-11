شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدى: الإنتاج الحربى "آخر من يعلم" عن تأجيل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، اندهاشه الشديد من أنباء موافقة اتحاد الكرة على تأجيل مباراة فريقه مع الزمالك دون علمه بشىء.

وقال مهدى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الإنتاج الحربى آخر من يعلم بقرار تأجيل المباراة، نقدر الدور الوطنى لمساندة الزمالك فى نهائى الكونفدرالية، ولكن لماذا لم يتواصل معنا مسئولو اتحاد الكرة أو الزمالك لمعرفة رأينا قبل اتخاذ القرار".

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وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى، "علمنا بقرار تأجيل المباراة من وسائل الإعلام، ولو كنا نعلم بتأجيل المباراة فلماذا حجزنا الفندق للاعبين لأن المباراة الأربعاء، وكذلك أخطرناهم بالحضور للمران اليوم وعدم الحصول على إجازة رغم أننا لعبنا مباراة بالأمس".

وتابع مدير الكرة بالإنتاج، "لا أعلم ماذا نفعل الآن هل نقوم بإلغاء حجز الفندق أم نخطر اللاعبين بعدم وجود مران اليوم أم نستمر فى برنامجنا المعتاد طالما لم يخطرنا أحد بتأجيل المباراة".

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، قد أعلن موافقة اتحاد الكرة على تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى لانشغال الفريق الأبيض بمواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.