صبرى المنياوى: الضغط العصبى سر تراجع نتائج الإسماعيلى فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فسر صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، تراجع نتائج الدراويش فى مسابقة الدورى لوجود ضغوط عصبية شديدة على اللاعبين. وقال المنياوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الالتزام بين اللاعبين موجود والقتال فى الملعب فى تصاعد مستمر، ولكن كثرة الضغوط العصبية تؤثر على حالة اللاعبين فى المستطيل الأخضر". Advertisements وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلى، "نسعى لإزالة الضغوط حول اللاعبين قبل المواجهة المقبلة أمام الداخلية التى تعد حاسمة للغاية". ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية المقرر لها الجمعة المقبلة على استاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام. وتعادل الاسماعيلى مع الإنتاج الحربى سلبياً فى آخر ظهور بالدورى ليحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة بعدما لعب 30 مباراة ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان.

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