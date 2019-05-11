شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول لـ"سوبر كورة": اسألوا متعب عن أسطورة الـ+90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح التونسى على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلى، فى الاستحواذ على قلوب عاشقى الفريق الأحمر، ليس فقط بسبب المستوى الاستثنائى الذى يقدمه مع الأهلى ولكن بفضل "الجرينتا" التى يتحلى بها، وإصراره الدائم على مساعدة زملائه على تحقيق الانتصارات والبطولات. لقراءة الحوار اضغط هنا..

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