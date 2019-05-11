شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصل على تقرير فايلر لتجهيز نيدفيد وسعد سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الجهاز الفنى للأهلى على تقرير طبى من البروفسيور الألمانى فايلر، الذى أجرى جراحة غضروف الركبة لكريم نيدفيد لاعب الفريق، كما أشرف على برنامج تأهيل سعد سمير مدافع الفريق فى ألمانيا، حيث يعانى اللاعب من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وقطع جزئي فى الرباط الصليبى الخلفى.

وشهد التقرير شرحا تفصيليا لحالتى الثنائى فى الوقت الحالى والخطوات العلاجية والتأهيلية التى قطعها فى ألمانيا خلال فترة تواجدهما سويا هناك قبل عودتهما مؤخرًا، بجانب التطرق إلى الفترة الحالية بعد عودة الثنائى إلى القاهرة ومع بدء تنفيذ برنامجهما العلاجي والتأهيلي داخل النادى على هامش مران الفريق الجماعي اليومي.