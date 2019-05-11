شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تحب تبقى مين ..محمد إيهاب : كان نفسى أكون محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن شهرة نجوم الفن ، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى و لكن كل فى موهبته .

و حرص الخليج 365 على توجيه سؤال لنجوم الرياضة ألا و هو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟ .

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نجمنا اليوم نجم امنتخب رفع الأثقال و صائد الذهب محمد إيهاب.

أكد محمد إيهاب على أنه كان يتمنى أن يكون النجم محمد صبحى ، مشيرا إلى انه فنان صاحب رسالة تؤثر فى المجمتع .