شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رونالدو الزمالك يطالب الإدارة بصرف عقده السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب يوسف على، لاعب الزمالك الشاب، تفعيل عقده المالى مع القلعة البيضاء وفقا للمقابل المالى الذى تم الاتفاق عليه وقت إتمام إجراءات شرائه من ناديه السابق المصرية للاتصالات. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.. Advertisements

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