شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر طاهر يغلق ملف العروض ويبدأ المرحلة الثانية من العلاج الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، المرحلة الثانية من العلاج الطبيعى للعودة من جديد للملاعب فى ظل الحاجة الماسة لجهوده فى الخط الهجومى للذئاب.

وكان طاهر فضل إغلاق ملف الاحتراف بشكل مؤقت للعودة من جديد إلى مستواه مع فريقه أولا ثم مناقشة العروض بعدما غاب الفترة الماضية تماما عن اللعب بسبب الإصابة، وهو ما سيبعده عن المشاركة مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وتعرض طاهر طاهر للإصابة فى غضروف الركبة خلال مشاركته فى تدريبات الفريق، بعد أن كانت مفاوضات النادى الأهلي مع نجم هجوم المقاولون العرب قد دخلت مراحل متقدمة.