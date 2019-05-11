محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
يخضع حازم إمام، الظهير الأيمن لفريق الزمالك لاختبار طبي قبل تدريب فريقه اليوم الأربعاء؛ لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة الداخلية المقبلة.
ويحل الزمالك في العاشرة من مساء يوم غد الأحد ضيفًا على نظيره الداخلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وكان حازم إمام قد تغيب عن الزمالك في المباريات الماضية؛ لإصابته بمزق في عضلة السمانة؛ حيث خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الماضية.
ويجري مسؤولو الزمالك محاولات في الفترة الحالية لترحيل مباراة الداخلية لتقام أحد يومي الاثنين أو الثلاثاء بدلاً من الأحد.
وخاض حازم إمام مع الزمالك 14 مباراة في الموسم الجاري ببطولة الدوري؛ حيث صنع هدفًأ لزملائه.
كانت هذه تفاصيل خبر اختبار طبي يحسم موقف حازم إمام من مباراة الزمالك والداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.