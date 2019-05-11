اختبار طبي يحسم موقف حازم إمام من مباراة الزمالك والداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يخضع حازم إمام، الظهير الأيمن لفريق الزمالك لاختبار طبي قبل تدريب فريقه اليوم الأربعاء؛ لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة الداخلية المقبلة.

ويحل الزمالك في العاشرة من مساء يوم غد الأحد ضيفًا على نظيره الداخلية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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وكان حازم إمام قد تغيب عن الزمالك في المباريات الماضية؛ لإصابته بمزق في عضلة السمانة؛ حيث خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الماضية.

ويجري مسؤولو الزمالك محاولات في الفترة الحالية لترحيل مباراة الداخلية لتقام أحد يومي الاثنين أو الثلاثاء بدلاً من الأحد.

وخاض حازم إمام مع الزمالك 14 مباراة في الموسم الجاري ببطولة الدوري؛ حيث صنع هدفًأ لزملائه.