رئيس سموحة: أتمنى ألا نخسر من الأهلي بركلة جزاء ظالمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
تمنى فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عدم الخسارة من الأهلي بركلة جزاء ظالمة.
ويلعب سموحة مع الأهلي في ملعب استاد بتروسبورت بالجولة الـ32 لمسابقة الدوري الممتاز.
وكتب فرج عامر، عبر صفحته على "فيس بوك": "يغيب عن سموحة أمام الأهلي عدد ليس بقليل من نجوم الفريق، لكن هناك ثقة بلا حدود في أي لاعب سيتواجد بالملعب".
وتابع "نثق في الروح التي يستمدها الفريق من حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة، سنكون ندا قويا للأهلي في المباراة".
واختتم "نتمنى عدم الخسارة بركلة جزاء ظالمة كما هي العادة في مبارياتنا مع الأهلي والزمالك هذا الموسم على أقل تقدير".
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