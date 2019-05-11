الأهلي يتسلم التقرير الطبي لمصابيه.. ولاسارتي يطمئن على تأهيل عمرو جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

حصل الجهاز للأهلي على تقرير طبي من البروفسيور الألماني فايلر الذي أجرى جراحة غضروف الركبة لكريم نيدفيد لاعب الفريق كما أشرف على برنامج تأهيل سعد سمير مدافع الفريق في ألمانيا؛ حيث يعاني اللاعب من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.

وضم التقرير شرحًا تفصيليًا لحالتي الثنائي في الوقت الحالي والخطوات العلاجية والتأهيلية التي قطعها في ألمانيا خلال فترة تواجدهما سويًا هناك قبل عودتهما مؤخرًا بجانب التطرق إلى الفترة الحالية بعد عودة الثنائي إلى القاهرة ومع بدء تنفيذ برنامجهما العلاجي والتأهيلي داخل النادي على هامش مران الفريق الجماعي اليومي.

وحرص لاسارتي على الاطلاع على سير البرنامج التأهيلي للاعب بعد أن قطع عمرو خطوات كبيرة في طريق العودة إلى التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته للتدريبات.

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ويؤدي عمرو جمال تدريبات تأهيلية في الجيم يوميًا بجانب تدريبات الجري حول الملعب؛ لتجهيزه للمرحلة القادمة.

ويخوض لاعبو الفريق الغائبين عن مباراة الفريق أمام سموحة يخوضون مرانهم في الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الفريق قد دخل معسكرا مغلقًا أمس الجمعة استعدادا لمواجهة سموحة التي تقام في العاشرة مساء اليوم السبت علي استاد بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

يذكر أن مارتن لاسارتي قد اصطحب 20 لاعبا في معسكر مباراة سموحة وهم "شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن أشرف، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن" .