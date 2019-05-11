5 رسائل حاسمة من رئيس الزمالك إلى اللاعبين.. وتشبيه للاعبه بنجم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب مقطع فيديو لرئيس القلعة البيضاء خلال جلسة له من اللاعبين والجهاز الفني.

وخلال الجلسة وجه رئيس الزمالك عدة رسائل للاعبي فريقه جاءت كالتالي:

- لأحمد مدبولي:"لا يوجد إعارة أو بيع لك أنت مستمر معنا".

- لمحمود جنش:"في كل مرة يحصل أي لاعب على طرد أعاقبه ولكن جنش كان رجلًا والحكم كان مجنونًا يريد افتعال أي مشكلة منذ بداية المباراة واستغل تغيير محمد عبد الغني كتبديل ثالث وقرر أن يطرد جنش وحينما وقف بدلًا منه عمر السعيد كل قلوب الزملكاوية سقطت فهو ليس في مركزه ولكن اللاعبون كانوا رجالاً لمنع وصول الكرة له".

- لمحمد إبراهيم:"قلتلك أصبر ولا تستمتع لأحد وستعود مرة أخرى".

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- لأيمن حفني:"أنت معنا ولن يرحل أحد من هذه المجموعة وكما قلنا لازال هناك دوري وكأس وسوبر وكونفيدرالية".

- طارق حامد:"بصراحة أنت لاعب محترم جدًا جدًا، رجل في الملعب والملعب دائمًا محتاج قائد مثلك مثل محمد إبراهيم وحازم إمام وكهربا الذي يوجه زملائه أحيانًا".

وكان بعض رواد مواقع التواصل من مُحبي الزمالك ينادون بتقليد طارق حامد شارة القيادة في الملعب.

وشبه رئيس الزمالك مُهاجمه المغربي خالد بو طيب بمهاجم الأهلي الأسبق فلافيو؛ حيث قال له:"هناك لاعب جاء للأهلي ظل لمدة سنة لا يُسجل اسمه فلافيو ولكن أنت سجلت 4 أو 5 أهداف حتى الآن لا تستمتع إلى هؤلاء الذين يريدون إحباطك أنت لاعب متميز وأساسي في منتخب بلادك".

وضاحكًا وجه رئيس الزمالك سؤالاً لمدافع فريقه محمود علاء عن سبب إصابته بـ "عقم تهديفي" خلال الفترة الجارية ليرد اللاعب ضاحكًا:"تعرضت للحسد".