شاهد.. ويست بروميتش يتقدم على أستون فيلا في الشوط الأول

تقدم ويست بروميتش على نظيره أستون فيلا، بهدف دون رد، ضمن تصفيات "البلاي أوف" المؤهلة إلى البريميرليج في الموسم. المؤهلة إلى البريميرليج في الموسم. سجل جايلي مهاجم ويست بروميتش الهدف الأول في الدقيقة 16 بعد خطأ دفاعي من أستون فيلا، قام جايلي باستغلالها وسجلها في الشباك. شاهد الهدف..

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