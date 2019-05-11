يد الزمالك في مواجهة الأهلي بالناشئين بعد ضمان التأهل الإفريقي

يلتقي فريق كرة اليد بالنادي مساء اليوم مع نظيره النادي الأهلي ببطولة النخبة التى تحدد الفرق المتأهلة لبطولة أفريقيا . وسيخوض الزمالك المباراة بعناصر فريق 98 بعد ضمان التأهل لبطولة أفريقيا أبطال الدورى بصفته بطل الدوري. ويأتي قرار اللعب بالناشئين لرغبة الجهاز الفني إراحة اللاعبين بعد موسم طويل وسيخوض الفريق فترة إعداده في شهر يونيو استعداداً لبطولة العالم للأندية والتى ستقام في شهر أغسطس بدولة السعودية الشقيقة .

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