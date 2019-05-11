نجم برشلونة يصدم المثليين

انتشرت في الساعات الماضية تعليقات عنصرية من إيفان راكتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، بشأن المثليين والسود والأقزام في حوار قديم له منذ 7 سنوات أثار غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر كريس ويليامز، صحفي كرة القدم المعتمد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا، حوارًا قديمًا لراكتيتش مع مجلة "Offside" تتضمن تعليقات مهينة للغاية بشأن المثليين جنسيا والرجال السود.

كما تحدث في حواره عن الناس الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يواجهون تحديات في النمو (الأقزام) إنه لن يكون مرتاحًا معهم غرفة الملابس.

وسيكون راكتيتش في مأزق بعد انتشار تلك التصريحات حيث لديه زملاء بالفريق ذو البشرة السمراء مثل صامويل أومتييتي ، عثمان ديبيلي ، مالكوم واللاعبين ذو البشرة السمراء الآخرين في برشلونة، ويبدو أن

علاقته مع زملاءه ستكون متوترة للغاية بعد ذلك.

اللاعب الكرواتي الذي انضم إلى صفوف برشلونة قادمًا من إشبيلية في عام 2014، سيعاني خلال الأيام القادمة، بعد انتشار الحوار القديم الذي أجراه الذي أثارت غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قد تكلفه خروجه من الفريق الكتالوني.