نقل عضو الاتحاد السكندري للمستشفى بعد خسارة الفريق أمام إنبي

تعرض هشام حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، لوعكة صحية، نُقل على إثرها للمستشفى، بعدما خسر الفريق الأخضر أمام إنبي أمس بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن لقاءات الدوري الممتاز.

ويدخل زعيم الثغر بهذه الهزيمة فى حسابات

الهبوط التى تسبب صداع للجماهير كل عام ولاسيما ان صفحات التواصل الاجتماعى التى تحمل أسم الاتحاد السكندرى تطالب بمعاقبة اللاعبيبن وبرحيل حلمي طولان وجهازه الفنى.

Advertisements

ومن جانبه ألتزم حلمى طولان المدير الفنى لنادى الاتحاد

الصمت عقب الهزيمة التى تلقاها فريقه معتذرا عن التعليق عن المباراة واللاعبين فى الوقت الذى طالب فيه بالوقوف الى جوار الفريق حتى انتهاء الموسم على خير على حد تعبيره.

ويواجه الاتحاد السكندرى فى مباراته القادمة فريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء ٢١ مايو القادم وينتظر جماهير الاتحاد نتيجة المباراة واقتناص النقاط الثلاثة للابتعاد عن شبح الهبوط.