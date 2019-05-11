بيراميدز يواصل استعداداته لمواجهة وادي دجلة

يواصل فريق بيراميدز استعداداته الجادة لمواجهة وادي دجلة في المباراة المرتقبة، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة للدوري الممتاز .
ويدخل بيراميدز اللقاء في ظل معاناته من عدة غيابات لعدد من لاعبيه الاساسيينحيث يغيب كل من أحمد الشناوي للايقاف بعد حصوله علي الانذار الثالث في المباراة السابقة أمام المصري، كما يغيب أحمد أيمن منصور للايقاف
كما تضاءلت فرص البيروفي كريستيان بينافينتي في اللحاق بالمباراة بعد إصابته بشد عضلي قد يمنعه من المشاركة .
وفي ذات الإطار، وافقت إدارة بيراميدز علي منح عبد الله السعيد نجم الفريق إذناً للسفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.
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