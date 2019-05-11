الجونة: الحديث عن ضم ناشئي الأهلي "شائعات"

نفي مسئولو نادي الجونة ما تردد على أحد المواقع بشأن رغبته في ضم أحد لاعبي قطاع الناشئين بالنادي

الأهلي في الوقت الحالي.

وأكد الجونة في بيان له أن كل ما

تردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكانت قد انتشرت تقارير تفيد بأن الجونة يسعى لضم صالح نصر مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي.