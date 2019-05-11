الجونة: الحديث عن ضم ناشئي الأهلي "شائعات"

نفي مسئولو نادي الجونة ما تردد على أحد المواقع بشأن رغبته في ضم أحد لاعبي قطاع الناشئين بالناديالأهلي في الوقت الحالي.
وأكد الجونة في بيان له أن كل ما
وكانت قد انتشرت تقارير تفيد بأن الجونة يسعى لضم صالح نصر مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي.
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