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الجونة: الحديث عن ضم ناشئي الأهلي "شائعات"

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نفي مسئولو نادي الجونة ما تردد على أحد المواقع بشأن رغبته في ضم أحد لاعبي قطاع الناشئين بالنادي

الأهلي في الوقت الحالي.

وأكد الجونة في بيان له أن كل ما

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تردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكانت قد انتشرت تقارير تفيد بأن الجونة يسعى لضم صالح نصر مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي.

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