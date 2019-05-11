تايكوندو المقاولون العرب يحقق المركز الثاني في بطولة الجمهورية للشباب

حقق فريق التايكوندو بنادى المقاولون العرب كأس المركز الثانى فى بطولة الجمهورية للشباب تحت ١٧ سنة بنين، بواقع ميداليتان ذهبيتان وميداليتان برونزيتان متفوقا على كثير من الاندية الكبيرة والعريقة المتفوقة فى رياضة التايكوندو والتى كانت مرشحة بالفوز، والأبطال هم ( محمد شعبان إبراهيم عبدالرحيم -إسلام

أسامه سليمان عبد المعطي- عبد الرحمن شريف شحاتة الخواجة -روان علي ابراهيم عبد الرحيم ).

كما وقع الاختيار على اللاعب محمد شعبان لينضم لمنتخب مصر للتايكوندو لمرحلة الشباب لتجهيزه للمشاركة بالبطولة العربية فى أكتوبر ٢٠١٩.

جدير بالذكر أن فريق التايكوندو بنادى المقاولون حقق ضمان تأهل اللاعبين ( كريم وائل و جنا احمد ) لمنتخب مصر للناشئين بعد تحقيقهم ميداليتان ذهبيتان فى وزنهم ببطولة تصفيات منتخب مصر للناشئين تحت ١٤ سنه التى اقيمت فى استاد القاهرة شهر ابريل الماضى

وسيشاركون ببطولة العالم للناشئين بأوزبكستان فى أواخر شهر يوليو القادم باسم مصر من نادى المقاولون العرب الرياضى.