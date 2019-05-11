تعرف على الموعد الرسمي لذهاب نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

حددت إدارة نادي نهضة بركان المغربي، موعد ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، أمام الزمالك، والمقرر له الأحد الموافق 19 مايو الجاري. كان نهضة بركان صعد إلى المباراة النهائية عقب فوزه على الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2 بإجمالي المباراتين، فيما تغلب الزمالك على النجم الساحلي بهدف. فوزه على الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2 بإجمالي المباراتين، فيما تغلب الزمالك على النجم الساحلي بهدف. وحددت إدارة النهضة العاشرة مساء بتوقيت المغرب موعدا للقاء، والساعة 12 من منتصف الليل بتوقيت القاهرة بالملعب الشرفي لمدينة بركان. ومن المنتظر أن تقوم إدارة نهضة بركان، بتخفيض أسعار تذاكر المباراة، لضمان تواجد أكبر عدد من الجماهير في تلك المواجهة الهامة والمصيرية.

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