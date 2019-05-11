غدًا.. أحمد نجيب وعلي حسن يسافران إلى المجر للمشاركة في كأس العالم للكانوي

يسافر الثنائي على حسن لاعب الكياك أحمد نجيب لاعب الباراكانوى غدا الأحد إلى المجر للمشاركة في معسكر الاتحاد الدولي للكانوى استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس العالم للمرحلة الأولى ببولندا من 20-26 مايو.

كما يشارك على حسن في بطولة كأس العالم للمرحلة الثانية من 29مايو -3يونيه بالمانيا، في أول محطات تنفيذ خطة التأهيل الدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان الاتحاد الدولي للكانوى والكياك قد وجه دعوة رسمية إلى أول لاعب باراكانوى مصري (إعاقة حركية) أحمد محمد نجيب للانتظام فى معسكر الموهوبين للعبة، بعدما قام الاتحاد المصري برئاسة المستشار محمد السكري في شهر فبراير الماضي ببدء نشاط الباراكانوى لأول مرة في مصر بعد مخاطبة الاتحاد الدولي للعبة وتم تشكيل

لجنة برئاسة الدكتور محمد الداوودى .

وقال المستشار محمد السكرى إن الاتحاد أدخل نشاط الباراكانوى ضمن أنشطته باعتبار ذلك حق لأصحاب الهمم طالما يملكون القدرة على ممارسة الرياضة، مؤكدا إن مصر سيكون لها أبطال عالميون في الباراكانوى واللاعب أحمد نجيب سيكون أحد هؤلاء دون شك لما يملكونه من إصرار وعزيمة غير عادية وسيتم توفير كل الدعم والإمكانيات اللازمة ليتميزوا في الباراكانوى لرفع اسم وعلم مصر في مختلف المحافل الدولية والعالمية.