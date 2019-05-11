أحمد المحمدي ضمن التشكيلة الأساسية لأستون فيلا أمام ويست بروميتش

يستعد أستون فيلا لمواجهة نظيره ويست بروميتش، على ملعب "فيلا بارك" ضمن تصفيات "البلاي أوف" لتحديد المتأهل إلى البريميرليج في الموسم المقبل. أوف" لتحديد المتأهل إلى البريميرليج في الموسم المقبل. وشهد التشكيل الرسمي لفيلا تواجد أحمد المحمدي ضمن التشكيلة الأساسية. الجدير بالذكر أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة الـواحدة والنصف ظهرًا.

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