اونلاين | كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق الآن | كورة ستار | kora star

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق الآن | كورة ستار | kora star والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق الآن | كورة ستار | kora star

يستضيف فريق الاتفاق نظيره الهلال، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي.

يدخل الاتفاق المباراة محتلا المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 33 نقطة فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 63 نقطة، وتُقام مباراة الاتفاق والهلال ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدوري السعودي.

كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق الآن | كورة ستار | kora star

Advertisements

- موعد مباراة الهلال والاتفاق بالدوري السعودي اليوم..

تُقام مباراة الهلال والاتفاق السعودي في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، وتُقام مباراة الاتفاق والهلال السعودي اليوم على ملعب محمد بن فهد، وسيقوم بالتعليق على أحداث مباراة الهلال والاتفاق المعلق الكروي بلال علام.

كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق الآن | كورة ستار | kora star

- القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال بالدوري السعودي اليوم:

تُذاع مباراة الاتفاق والهلال عبر قنوات KSA Sports 2 HD وDawri Plus 2 HD.