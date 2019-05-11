اونلاين | يلا شوت ahli tv مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة اليوم السبت بث مباشر live

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يلا شوت ahli tv مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة اليوم السبت بث مباشر live

تنتظر جماهير الكرة المصرية مباراة فريق الكرة الأول بناديي الأهلي وسموحة، مساء غدٍ السبت 11 مايو 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019.

يلا شوت ahli tv مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة اليوم السبت بث مباشر live

وتنطلق مباراة الأهلي وسموحة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة الأهلي وسموحة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي وسموحة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو على التردد الأرضي.

يلا شوت ahli tv مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة اليوم السبت بث مباشر live

يدخل الأهلي مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه سموحة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب المسابقة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، حتى وإن كان ذلك بشكل مؤقت في الوقت الحالي.

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ويُدرك الأهلي جيداً أن صدامه المرتقب مع فريق سموحة، سوف يكون بمثابة الاختبار الأصعب له في الفترة الحالية، نظراً لرغبة فريق سموحة في تحقيق الفوز بأي ثمن في هذه المباراة من أجل القضاء على أحلام المارد الأحمر في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ولا يحتاج المارد الأحمر سوى الفوز في جميع مبارياته الخمسة المتبقية، حتى يضمن التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري المصري الممتاز، إلا أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق على لاعبي القلعة الحمراء.

يلا شوت ahli tv مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة اليوم السبت بث مباشر live

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الأهلي سوف يواجه فريق سموحة، إضافة إلى فريق إنبي، وأيضاً فريق المقاولون العرب، ثم فريق الإسماعيلي، قبل أن يأتي موعد المباراة الأخيرة والحاسمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، مما يؤكد بدوره على أن المارد الأحمر لن يحسم لقب الدوري المصري الممتاز بسهولة مثلما تتوقع جماهيره.

ويلعب الأحمر علي تحقيق الفوز لاستمرارة في صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 67 نقطة ، أما نادى سموحة يحتل المركز العاشر برصيد 35 نقطة ، في حين آخر مباراه له انتهت بالتعادل السلبي مع الجونة.

ويختتم فريق الكرة الأول بالأهلى تدريباته مساء اليوم، الجمعة، استعداداً لمباراة سموحة ، حيث سيعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر المغلق استعداداً لخوض المباراة المرتقبة التى سيخوضها الاهلي باحثاً عن الثلاث نقاط من أجل استمرار رحلة المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مع لاعبى فريقه داخل ملعب التتش بالجزيرة على هامش مران أمس الأول الأربعاء ، وأكد للاعبى القلعة الحمراء أن الفريق يتعرض لحملة شرسة هدفها إيقاف مسيرة الفريق وتعطيل صحوته في بطولة الدوري المصري الممتاز، خاصة بعد توديع دوري ابطال افريقيا.