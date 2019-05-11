اونلاين | kooora مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر | بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر On sport

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kooora مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر | بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر On sport

يواجه الأهلي سموحة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام ،ويلتقي الأهلى مع سموحة في العاشرة من مساء اليوم، السبت على ملعب بتروسبورت.

kooora مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر | بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر On sport

يدخل الاهلي مواجهة الليلة مُحتلاً صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة وذلك بعد تحقيق الفريق الأحمر فوزاً غالياً فى الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين، ولعب الأهلى قبل مواجهة سموحة 29 مباراة استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع مباريات وتلقى الهزيمة فى مثلهما.

kooora مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر | بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر On sport

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يحتل سموحة حالياً المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة خلف الجونة صاحب المركز التاسع بفارق نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات مباراة وخسر 14 ، وتعادل في عشر مواجهات.

kooora مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر | بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر On sport

الجهاز الفني للأهلي يراهن على اللاعبين الذين يشاركوا بشكل أساسي فى الفترة الماضية في مقدمتهم ، وليد أزاو وعمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد الشناوى وأحمد فتحى وعلى معلول ورمضان صبحي.

kooora مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر | بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر On sport

كما يعول لاسارتي على خبرات لاعبيه فى انهاء مواجهة سموحة لصالحهم، والتي من المنتظر أن تشهد ندية كبيرة بين الفريقين، نظراً لامتلاك لاعبي الفريق السكندري عناصر جيدة، كما يتواجد مع سموحة جهاز فني يملك خبرات كبيرة بقيادة العميد حسام حسن.