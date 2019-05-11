رياضة | مدافع الأهلي يدخل حسابات المصري والمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الأهلي يدخل حسابات المصري والمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الكروي الجاري.

وخرج أحمد علاء من حسابات الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر منذ توليه المهمة الفنية لفريق الأهلي.

ويعتمد مارتن لاسارتي على سعد سمير وياسر إبراهيم في خط دفاع الأهلي بشكل أساسي وفي حال حدوث غيابات يلجأ إلى أيمن أشرف الظهير الأيسر في قلب الدفاع للتغلب على الأزمة.

وتلقى أحمد علاء في الفترة الماضية عرضين من المقاصة والمصري للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي بجانب عرض من المقاولون العرب أيضاً.