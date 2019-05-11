رياضة | رسالة نارية من رئيس الزمالك لـ"أيمن حفني"

أبلغ رئيس نادي الزمالك، أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأبيض ببقائه مع الفريق خلال الموسم المقبل وغلق الباب على رحيله.

وتحدث رئيس الزمالك مع اللاعب وأكد له أهمية تواجده مع الفريق وحال غيابه عن المشاركة فدوره مهم داخل غرفة خلع الملابس من خلال تحفيز زملائه والشد من آزرهم، وشدد له على رفضهم لرحيله عن الفريق.

وعانى حفني في الفترة الماضية من الجلوس المستمر على دكة البدلاء وعدم حصوله على فرصته مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق والذي غير مقتنع به بشكل كامل.

ويستعد الزمالك لملاقاة الداخلية غدًا الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري، بعد الفوز على وادي دجلة بهدفين لهدف في الجولة الماضية لبطولة الدوري.