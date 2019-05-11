رياضة | الإعلان عن موعد تقديم صفقة برشلونة الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن موعد تقديم صفقة برشلونة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو " الاسبانية، عن الموعد المحدد لإعلان ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام انتقاله إلى برشلونة في ظل المفاوضات الجادة بين الطرفين.

ولم يحسم نادي برشلونة حتى الآن صفقة التعاقد مع المدافع ماتياس دي ليخت قائد أياكس أمستردام رغم وجود وكيل أعماله في المدينة الكتالونية.

وعنونت الصحيفة الإسبانية غلاف عددها اليوم السبت: "ربما وصلت الصفقة إلى مراحلها النهائية، لكن برشلونة لم يتعاقد مع ماتياس دي ليغت حتى الآن بصورة رسمية".

وأكدت الصحيفة أن دي ليخت قد يعلن عن مستقبله بصورة رسمية يوم الأربعاء المقبل والموافق 15 مايو الجاري، وهو اليوم الأخير في منافسات الدوري الهولندي والذي يتوج به أياكس.