رياضة | تحرك جديد من أمير مرتضى لتجديد عقد "جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك جديد من أمير مرتضى لتجديد عقد "جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضغط أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على رئيس ناديه حاليًا للحصول على موافقته وتجديد التعاقد مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

ويحاول أمير مرتضى استغلال تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية الافريقية والنتائج المميزة للفريق في الفترة الأخيرة بتجديد التعاقد مع المدرب والحصول على موافقة رئيس الزمالك لحسم الأمر بشكل نهائي.

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وتأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية وملاقاة فريق نهضة بركان المغربي يومي 19 و26 من شهر مايو الجاري.