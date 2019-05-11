رياضة | تحرك جديد من أمير مرتضى لتجديد عقد "جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك جديد من أمير مرتضى لتجديد عقد "جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يضغط أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على رئيس ناديه حاليًا للحصول على موافقته وتجديد التعاقد مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.
ويحاول أمير مرتضى استغلال تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية الافريقية والنتائج المميزة للفريق في الفترة الأخيرة بتجديد التعاقد مع المدرب والحصول على موافقة رئيس الزمالك لحسم الأمر بشكل نهائي.
وتأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية وملاقاة فريق نهضة بركان المغربي يومي 19 و26 من شهر مايو الجاري.
وينتهي عقد جروس مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يوقع المدرب على عقود التجديد حتى الآن وسط عروض خليجية له من عدة أندية.
ويستعد الزمالك لملاقاة الداخلية غدًا الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري بعد الفوز على وادي دجلة بهدفين لهدف في الجولة الماضية من بطولة الدوري.