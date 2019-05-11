رياضة | بالأسماء.. الإصابة تَغتال أحلام 6 نجوم وتحرمهم من الظهور في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. الإصابة تَغتال أحلام 6 نجوم وتحرمهم من الظهور في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلم أي لاعب المشاركة مع منتخب بلاده في المحافل الدولية الكبرى، لكن حلمه قد يتوقف في لحظة بمجرد أن يتعرض لإصابة طويله تجبره على تلقي العلاج من أجل استعادة عافيته.

وفي الـ21 من شهر يونيو المقبل ستنطلق بطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر والتي ستضم 24 منتخبا قسمت على 4 مجموعات، حيث ينتظر أن تكون البطولة في غاية القوة والإثارة لما تضم المنتخبات الإفريقية من نجوم كبار في الدوريات الأوروبية.

ويأمل كل مدير فني لأي منتخب مشارك في البطولة أن تكون عناصر فريقه كاملة للاستفادة منهم وقت الحاجة إليهم، لكن ليست كل المطالب بالتمني، فتأتي الإصابة وتحرمه من جهود بعض اللاعبين.

وفي هذا التقرير يستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز اللاعبين الغائبين عن البطولة الإفريقية بسبب الإصابة :-

1 – خادم نداي

سيفتقد منتخب السنغال لخدمات حارسه خادم نداي والذي تعرض للإصابة بكسر مضاعف في الركبة ليتأكد غيابه عن البطولة.

وتعرض نداي للإصابة بكسر مضاعف في الركبة خلال مشاركته مع فريق حوريا الغيني أمام الوداد المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيحتاج لفترة 4 أشهر للعودة من جديد للمشاركة في المباريات وهو ما يعني غيابه عن حماية عرين السنغال في البطولة.

2 – أشرف حكيمي

أصيب الظهير الأيمن لمنتخب المغرب بكسر في القدم خلال مشاركته مع فريقه بوروسيا دورتموند أمام فولفسبورج بالدوري الألماني، ليتأكد غيابه عن البطولة.

ويعد حكيمي أحد أهم الأوراق في تشكيل الفرنسي هيرفي رينارد ليمثل غيابه ضربة قوية لأسود الأطلسي التي ستسعى جاهدة للتتويج باللقب في ظل امتلاكه لمجموعة متميزة من اللاعبين.

3 – إيريك بايلي

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ستحرم الإصابة منتخب كوت ديفوار من خدمات مدافعه إيريك بايلي لاعب مانشستر يونايتد بعدما تعرض للإصابة في أوتار الركبة خلال مشاركته في مباراة الشياطين الحمر أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي الشهر الماضي.

ولن يشارك بايلي مع منتخب كوت ديفوار في البطولة، بعدما أعلن بذلك مانشستر يونايتد بأن اللاعب سيحتاج لفترة ليست بالقصيرة للتعافي من الإصابة.

4 – محمد أمين بن عمر

تلقى الجهاز الفني لمنتخب تونس ضربة مُوجعة قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة أمم إفريقيا بإصابة محمد أمين بن عمر لاعب وسط النجم الساحلي بقطع في الرباط الصليبي للركبة وغيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

وأصيب بن عمر بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع النجم الساحلي في مباراته أمام الزمالك بذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، وهو ما يعني عدم لحاقه بأمم إفريقيا.

5 – نابي كيتا

تعرض متوسط ميدان منتخب غينيا للإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه ليفربول أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولن يتمكن كيتا من اللحاق ببطولة أمم إفريقيا بعد إصابته بتمزق في أربطة الركبة، ليغيب عن الملاعب مدة لا تقل عن شهرين.

6 – إيتوميلينج

يغيب حارس منتخب جنوب إفريقيا عن البطولة التي ستقام في مصر بسبب الإصابة في الظهر.

وأكد سيتورات باكستر مدرب البافانا بافانا أن مسألة تعافيه من الإصابة في الظهر تسير ببطء ولن يلحق بالبطولة.